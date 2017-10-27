В Подмосковье алкоголем отравились насмерть 2 человека

В Подмосковье алкоголем отравились 2 человека. Бездыханные тела людей обнаружили недалеко от Домодедово.

В первые дни после Нового года в сельской местности Московской области произошло отравление граждан некачественным алкоголем. От его действия погибли два человека в Домодедовском районе Подмосковья.

Сообщается, что в строящемся частном доме обнаружены бездыханные тела двух мужчин – 43 и 47 лет. В настоящее время правоохранительные органы наметили ряд мероприятий, в ходе которых будет установлена точная причина случившегося, выявлены виновные и сделано процессуальное решение.

Ранее мы сообщали о том, что в Мытищах Московской области отравилась семья угарным газом, возникшим при неправильной работе газовой горелки. Медикам удалось своими действиями спасти людей от гибели, начата проверка.