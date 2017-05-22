В Красногорске угнали иномарку стоимостью 4,5 млн рублей

В Подмосковье была угнана дорогостоящая иномарка, стоимостью более четырех миллионов рублей. Проинформировали в пресс-центре ГУ МВД РФ в Московской области.

3 января в районе девяти часов вечера сотрудникам полиции поступил вызов об угоне японской иномарки Toyota Land Cruiser 200 2016 года выпуска. Владелец оставил иномарку на парковке неподалеку от торгового центра на Новорижском шоссе Красногорска.

Ущерб составляет порядка 4,5 миллионов рублей. По факту случившегося заведено дело по статье «Кража». На данный момент сотрудники полиции проводят мероприятия по поиску злоумышленников.