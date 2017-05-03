Поезда в Ленинградской области у Лосево остановили электроворы

В Ленинградской области воры украли электропровода у станции Лосево. Из-за этого движение составов было остановлено, а несколько поездов из Петербурга в Приозерск и Кузнечное и один Приозерска на Финляндский вокал задержались в пути.

В Ленинградской области произошли поломки на Областной железной дороге. Там на Приозерском направлении произошли сбои в движении поездов. Причиной тому послужило отсутствие куска контактного провода. По крайней мере, так считают в региональном управлении МВД. Сотрудник ОЖД эти сведения комментировать отказался. В любом случае, правоохранители уже возбудили уголовное дело в отношении неизвестных, которые могли украсть электропровод.

Решая эту ситуацию, сотрудники ОЖД направили составы, которые должны были двигаться через путь с поврежденными проводами, в объезд. В результате пассажиры поездов прибыли на место назначения с задержкой до четырех часов.