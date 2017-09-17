В парке развлечений под Кировом умер 53-летний мужчина. «Скорая помощь» добиралась до места инцидента 35 минут.

В Порошино Кировской области накануне случилась трагедия на глазах у многочисленных отдыхающих местного развлекательного центра. 53-летний мужчина находился на территории одного из аттракционов парка отдыха и играл в лазербол. Неожиданно он почувствовал, что его здоровье ослабевает.

Присутствующие рядом с ним другие посетители парка дали ему лекарства, однако он едва ли не потерял сознание. Сразу же в населенный пункт вызвали специалистов скорой медицинской помощи. Машина ехала из областного центра больше получаса. Затем доктора на протяжении еще 30 минут пытались спасти увядающего пациента, однако этого сделать им не удалось и местный житель скончался.

Известно, что об инциденте доложили руководству Кировской области, где правозащитники пожаловались на отсутствие в парке развлечений элементарной медицинской помощи.

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