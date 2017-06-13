В Ленобласти пенсионер утонул во время зимней рыбалки

В отделение полиции вечером третьего января текущего года поступило сообщение об обнаружении мертвого мужчины в полынье на реке Сквирь. Сотрудники провоохранительных органов выехали на место проишествия.

При осмотре тела полицейские не обнаружили следов насилия. Было установлено, причиной смерти стало утопление в воде.

Стало известно, что накануне 80-летний местный житель отправился на водоем заняться любимым делом. Но по неизвесным причинам зашел на слишком тонкий, подтаявший лед.

Провалившись в воду мужчина не смог самостоятельно выбраться из воды и утонул.