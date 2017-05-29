СК ведет поиск очцевидцев смертельного ДТП в Югре

Сотрудники правоохранительных органов ведут мероприятия по поиску свидетелей смертельного ДТП. Авария произошла вчера на 159-ом км дороги Хатнты-Мансийск-Нягань, в результате которой погибли 10 человек, среди них четверо несовершеннолетних.

"С целью объективного расследования всех причин случившегося ДТП, сотрудники органов просят свидетелей аварии обратиться по телефону дежурной службы следственного управления 8-950-502-74-52",- сообщается в обращени СК.

Сотрудники органов также обратились с просьбой предоставить записи с видеорегистраторов, на которых могут быть запечатлены момент аварии либо первые минуты после нее.