В Москве нашли тело челнинского балалаечника Дмитрия Калинина

31 декабря в Москве было найдено тело балалаечника Дмитрия Калинина, известного как «CrazyBalalaika». Музыкант пропал 27 декабря, прощание с Калининым состоится 5 января.

Уроженец Набережных Челнов приехал в Москву для концертов, которые тот давал в театре «Русская песня» с 2003 года. 27 декабря Дмитрий Калинин вышел из здания театра и больше его никто не видел. Потом, 31 декабря, полиция нашла его мертвое тело и начала проверку и уточнение обстоятельств смерти балалаечника.

5 января в Набережных Челнах состоится вечер памяти балалаечника Дмитрия Калинина. Близкие и поклонники балалаечника отмечают талант и новаторские идеи Калинина, который удивил многих зрителей и слушателей необычными обработками песен.

Как сообщили в полиции, на теле Калинина эксперты зафиксировали два ножевых ранения. Сейчас по факту гибели балалаечника заведено уголовное дело и полицейские ведут проверку всех обстоятельств. Детали смерти и кто подозревается в убийстве – пока не сообщается.