Пропавшая в Курской области весной пенсионерка найдена мертвой

В апреле прошлого года в селе Золотухино Курской области из дому вышла 77-летняя женщина и пропала. Накануне было найдено тело женщины.

К поискам пропавшей Надежды Боевой подключилась бригада волонтеров из организации «Лиза Алерт Курск». До 3 января 2018 года о предполагаемом месте нахождении пропавшей не было известно ровным счетом ничего. Спустя более полугода ее бездыханное тело удалось обнаружить. Волонтеры высказали свои соболезнования родным и близким.

О причинах гибели пенсионерки пока нет никакой информации. Единственное, что ранее сообщалось, это необходимость оказания ей медицинской помощи.