В Кургане ребенок травмировал себе позвоночник при катании с горки

Провоохранительные органы в Кургане выясняют причину, по которой семилетний ребенок травмировал себе позвоночник во время катания с ледяной горки. Об этом рассказали в региональном следственном управлении.

По данным полиции, мальчик получил травму во время игры на площади Ленина. Ребенок был доставлен в отделение детской поликлиники. Родители пострадавшего мальчика в одном из пабликов в социальной сети предостерегли жителей об опасности, и рассказали о случившемся. Ребенок скатился с ледяной горки и попал в большую яму прямо среди катка.

По этой причине ребенок получил проблемы с позвоночником, межпозвоночный диск сплющился, это стало известно после рентгена в детской больнице.

На данный момент на место проишествия выехала группа провоохранительных органов с участием следователя-криминалиста.

В результате установят уголовно-правовую оценку действиям лиц, которые несут отвественность за бесопасное пребывание детей на ледовой горке. Добавим, что доследственная проверка ведётся по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.