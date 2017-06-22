В Кемерове граждане наказали водителя грузовика за парковку на тротуаре

За неправильную парковку на тротуаре и грубое нарушение правил дорожного движения, водитель грузовика был оштрафован на 1000 рублей.

После введения в действие спецпроекта «Мобильный патруль», все неравнодушные жители города Кемеров могут сообщить о происходящих событиях, которые нарушают покой граждан, в правоохранительные органы. Так и случилось в этот раз. Водитель грузовика припарковал свой автомобиль на тротуаре, под окнами жилого дома, чем не только мешал всем прохожим, но и грубо нарушил правила дорожного движения. Недовольный прохожий, сфотографировал автомобиль правонарушителя и отправил на сервер «Мобильного патруля».

Сотрудники полиции проверили автомобиль, установив личность водителя. Теперь горе-водитель обязан будет оплатить штраф в 1000 рублей.