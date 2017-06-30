В Кировской области участились несчастные случаи на охоте. В регионе прошла профилактическая акция Росгвардии.

В преддверии новогодних праздников в Кировской области прошла предупредительная акция, осуществленная при поддержке Росгвардии, которая направлена на профилактику преступлений и несчастных случаев, связанных с оборотом огнестрельного оружия.

В настоящее время у жителей этого российского региона находится более 50 тысяч единиц оружия. В результате проведенных мероприятий по проверке всех владельцев оружия были выявлены многочисленные нарушения в сфере хранения и применения огнестрельного оружия. Так, в ходе акции изъяли почти 2500 единиц техники у законных владельцев. Еще у 3500 жителей Кировской области отобрали разрешение на его дальнейшее использование.

Специалисты отмечают, что в последнее время участились случаи трагических инцидентов при охоте. Нередко совместная охота заканчивается смертельным исходом в виду того, что не многие умеют правильно пользоваться оружием.