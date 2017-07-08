В Приморье при прорыве отопления в санатории четыре ребенка получили ожоги

В Приморье 4 января в санатории поселка Горные Ключи случился прорыв системы отопления, что привело к выбросу горячей воды на 2 этаже корпуса. Из-за аварии и выброса горячей воды четверо детей получили ожоги. При попытке устранить порыв пострадал и охранник санатория.

Как сообщила старший помощник руководителя Следственного Комитета Аврора Римская, дети получили ожоги I степени, сейчас их раны обработали медики и их жизни ничего не угрожают. Из-за выброса горячей воды у детей обожжены ноги, но серьезных и критических ран они не получили.

Также в происшествии пострадал охранник санатория, который пытался устранить прорыв и разрешить ситуацию своими силами. Инцидент привлек внимание правоохранителей, в СК возбудили проверки по факту нарушения статьи об оказании ненадлежащих услуг.

На месте прорыва системы и выброса воды работают следователи и эксперты, которые устанавливают причину аварии и ищут виновных в случившемся. Как сообщается, из-за прорыва горячая вода лилась на 2 этаже здания.