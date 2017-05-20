В Кемерово скончался 47-летний посетитель фитнес-центра. Мужчине стало плохо во время занятия спортом и он умер.

Сегодня стало известно об инциденте, который произошел в стенах одного из спортивных клубов столицы Кузбасса. Сообщается, что в областном центре скончался мужчина. Он пришел позаниматься на новогодних праздниках спортом, но через какое-то время почувствовал себя плохо. Прибывшие на место происшествия кемеровские медики смогли констатировать смерть 47-летнего жителя региона.

Установлена предварительная причина смерти мужчины. У него мог оторваться тромб. При таком стечении обстоятельств смерть наступает практически мгновенно. На месте инцидента в фитнес-центре сейчас работают представители правоохранительных органов. Они пытаются установить все обстоятельства дела, расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Кемерово был ликвидирован цех по производству контрафактного алкоголя.