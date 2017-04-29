С бывшего директора Камчатагропромстрой будет взыскано 10 млн рублей

После проведенного ряда следственных мероприятий прокуратурой Камчатки в суд передано дело бывшего генерального директора ООО «Холдинговая компания Камчатагропромстрой».

Он обязан будет погасить иск на сумму 10 миллионов рублей. Летом 2016 года против бывшего ответственного лица ООО «Холдинговая компания Камчатагропромстрой», было возбуждено уголовное дело по ст. 199.2 УК РФ(сокрытие налогов). Согласно мнения следствия, в течении года с апреля 2013 по март 2014 руководитель был в единственном лице исполнительным органом от граждан, отвечал за административно-хозяйственные и организационно распорядительные мероприятия.

Он заведовал информацией о задолженности общества по налогам и сборам в размере 10 миллионов рублей. Вместо того, чтобы погасить эту задолженность, он попросту вывел со счетов холдинга деньги, за счет которых должна была она гаситься. Общая сумма снятия со счетов составила 85,5 млн рублей.

Налоговая смогла взыскать лишь часть, остальные 9,9 млн на данный момент являются непогашенными. После этого случая организация перестала работать.