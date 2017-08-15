В Кемерово ликвидирован подпольный цех по производству алкоголя

В Кемерово сотрудники правоохранительных органов ликвидировали незаконную деятельность нелегального цеха на Кузнецком проспекте. Незаконный бизнес представилось возможным обнаружить после того, как сотрудники полиции задержали грузовой автомобиль, перевозящий под видом тушенки водку.

Как проинформировали в пресс-центре ГУ МВД по Кемеровской области, у лица, находившегося за рулем автомобиля были документы, в которых под видом груза числилась тушенка. Подобным методом алкоголь намеревались перевезти в ближайший регион, однако это оказалось невозможным, сотрудники полиции изъяли сорок тысяч бутылок водки.

В нелегальном цехе провели изъятие оборудования, сырья, этикетки, готовый суррогат. Была изъята 31 тонна спиртосодержащей жидкости.

Хозяину подпольного бизнеса грозит до 8 лет колонии и крупный штраф до миллиона рублей.