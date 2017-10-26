На Камчатке случилось землетрясение магнитудой 5,6 баллов

На полуострове Камчатке случилось землетрясение магнитудой 5,6 баллов. Подземные толчки чувствовали жители краевой столицы.

Дальний Восток России сегодня утром сотрясали толчки, которые в прибрежных частях полуострова Камчатки достигали 5,6 баллов по шкале Рихтера. Спасательная служба региона сообщила, что эпицентр толчков находился почти в ста километрах от Петропавловска-Камчатского на приличной глубине в недрах земли.

Специалисты отметили, что подобные события не несут в себе угрозы возникновения больших волн и его никак не почувствуют прибрежные жители Камчатского края.

Примечательно, что жители краевой столицы также могли немного заметить тенденцию подземных толчков, однако их действие было практически незаметным и составило почти четыре балла.

В настоящее время специальные службы занимаются обследованием сооружений и зданий региона, чтобы удостовериться в безопасности для жителей данного сейсмособытия.