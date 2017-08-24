В Ангарске жительницу больную шизофренией лишили водительских прав

Жительница Ангарска на протяжении долгих лет управляла автомобилем, но при этом имела серьезное психологическое заболевание. У женщины шизофрения.

Уже около шести лет 32-летняя жительница состоит на учете у психиатра. Все это время женщина спокойно водила личный автомобиль, ставя под угрозу не только себя, но и окружающих.

Об этом стало известно в городской прокуратуре. Прокурор с иском обратился в суд.

По состоянию здоровья женщина препятствует безопасному управлению тронспортного средства, и является потенциальной угрозой для окружающих на автодороге.

Из-за этой причины в прокуратуре попросили суд лишить прав на вождение транспортного средство женщину. Девушка сдаст водительские права сотрудникам ГИБДД. Иск удовлетворили в суде в пользу прокуратуры.

Уточним, шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства являются медицинским противопоказанием к управлению транспортным средством.