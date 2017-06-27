В Московской области несчастного дровосека придавило огромной елью. 53-летнего мужчину забрали в больницу и сразу поместили в палату интенсивной терапии Солнечногорского района.

В Солнечногорской Центральной районной больнице сообщают о поступившем пациенте, на которого упала ель огромных размеров. Как удалось выяснить, мужчина пошел в лес за дровами. Для своей миссии он выбрал большую елку и начал ее пилить. Между тем, не рассчитав куда она упадет, мужчина, сам того не понимая, направил падение на себя.

Точно не известно, кто сообщил медикам о произошедшем. Скорее всего, он сам сумел дотянуться до телефона и набрать «03». Он забрел в лес на расстояние около одного километра. Туда не могла проехать карета скорой помощи, а потому медики совместно с сотрудниками ПСО-29 несли его на носилках. Сейчас дровосек находится в нестабильном состоянии, врачи пытаются спасти ему жизнь.