В Киеве живодеры взорвали петардой собаку

В Киеве живодеры взорвали петардой уличную собаку. Животное получило многочисленные ранения и позже скончалось.

1 января жители одного из спальных районов столицы Украины услышали довольно мощный хлопок пиротехнического изделия. Многие увидели, как после взрыва небольшая собака пробежала вдоль дома и спустилась в подвальное помещение. Неравнодушные киевляне решили проверить, все ли в порядке с животным. Выяснилось, что на ее теле были раны, которые привели к необратимым последствиям.

На данный момент известно, что живодеры прицепили к хвосту пса петарду и подожгли. Затем раздался хлопок, в результате чего животное лишилось части хвоста, и были повреждены внутренние органы. Собаку немедленно доставили в ветеринарную клинику. Волонтеры начали сбор средств на лечение в социальных сетях, однако накануне стало понятно, что животное скончалось. Зоозащитники выразили готовность обратиться в правоохранительные органы за расследованием инцидента.