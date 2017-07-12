В Иркутске четверо детей упали с оборвавшейся конструкции аттракциона

3 января в Иркутске четыре ребенка 3-11 лет упали с оборвавшейся конструкции аттракциона в развлекательном парке Свердловского района. Девочка пяти лет получила ушиб грудной клетки, в СК начали доследственную проверку.

Как сообщают в Следственном Комитете Иркутской области, конструкция аттракциона оборвалась и дети, находившиеся на нем, упали с высоты на пол, застеленный мягким покрытием. Однако, смягчение пола не помогло избежать травм – один из четырёх детей попал после падения в больницу.

В момент происшествия на аттракционе находились четыре ребенка от 3 до 11 лет. Одна 5-летняя девочка получила ушиб грудной клетки и была отправлена в больницу. Ситуация привлекла внимание полиции.

Следственный Комитет начал проводить доследственные проверки всех обстоятельств. Эксперты осматривают аттракцион и проверяют соблюдения всех необходимых норм для парка аттракционов. Детальная информация уточняется, после проверок полиция огласит решение и сообщит, кто виновен в падении детей с высоты аттракциона.