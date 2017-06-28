Житель Казани похитил из секс-шопа надувную куклу. Инцидент зафиксировала камера наблюдения.

Неизвестный житель Татарстана решил подготовиться к встрече новогодних праздников и зашел в магазин, где продаются откровенные товары для взрослых покупателей. Мужчина долгое время ходил вдоль прилавков и через какое-то время, когда владельцы секс-шопа отсутствовали на рабочем месте, открыто пытался похитить надувную куклу, предназначенную для удовлетворения естественных потребностей человека.

Этот эпизод попал в объектив камеры видеонаблюдения и теперь подозреваемому грозит уголовная ответственность за кражу. Владельцы заведения оценили свой ущерб в три тысячи рублей. Инцидент произошел 30 декабря и все материалы, фиксирующие факт преступления, в настоящее время переданы правоохранительным органам.

Ранее сообщалось, что в Казани молодой человек пытался также совершить кражу с прилавка секс-шопа.