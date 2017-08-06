На территорию аэропорта Иркутска проникла дикая рысь

В Иркутске на территорию аэропорта пробралась дикая рысь. После этого животное через окно пыталось залезть внутрь воздушной гавани. Один из сотрудников опубликовал в сети видео, где запечатлел визит кошки с кисточками на ушах.

На территорию авиагавани в Иркутске проникла рысь. Животное, по-видимому, пришло из соседнего леса и решило посмотреть на людей. К слову, своего присутствия она не смущалась и не подавала виду, будто боится. Рысь залезла на подоконник помещения и ходила по нему туда и обратно, пытаясь зайти внутрь. Однако окно было закрыто, а сотрудник аэропорта, хоть и питал симпатию к животному, впускать его погреться не стал.

В аэропорту приняли решение сообщить в местный питомник о случившемся, чтобы те поймали рысь. Однако дикая кошка не стала дожидаться приезда сотрудников питомника и убежала.