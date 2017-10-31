Британские хирурги случайно пробили голову младенца скальпелем

В британском городе Ноттингем хирурги из-за своей халатности допустили смерть новорожденного ребенка. Младенец скончался от потери крови.

Сообщается, что британские хирурги, когда делали кесарево сечение женщине, допустили ошибку и скальпелем пробили голову новорожденному младенцу. Трагедия случилась ещё летом 2013 года. Тогда женщина судилась с медиками, однако они отказывались признавать свою вину. Лишь спустя 5 лет происшествие обнародовали и больница извинилась перед британкой.

Также суд признал, чтобы руководство больницы выплатили женщину компенсацию за свою врачебную ошибку. О сумме выплаты не сообщается.