Обещавшую заняться сексом с жителями Италии модель покусала собака

Обещавшую заняться сексом с жителями Италии модель Паолу Саулино покусала собака. Инцидент произошел несколько месяцев назад.

Британские таблоиды рассказали о случае, который произошел с известной итальянской моделью Паолой Саулино. Она прославилась не только откровенными снимками в популярных сетях, но и своими высказываниями. Однажды она пообещала заняться любовью с теми жителями Италии, которые выступают против конституционной реформы в стране. Таких набралось, по приблизительным подсчетам, примерно третья часть взрослого населения европейского государства.

Модель находилась в гостях у своей подруги и решила погладить пса, а тот неожиданно набросился на нее и укусил несколько раз в область лица. Пришлось обращаться за помощью в медицинское учреждение и в некоторых местах накладывать швы. Впрочем, известно, что раны оказались не такими серьезными и через некоторое время Саулино вновь начала выкладывать эротические фотоснимки в Instagram.