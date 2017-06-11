Житель Сочи требует наказания для силовиков за избиение в день свадьбы

Житель Сочи Роман Габаев требует справедливого наказания для силовиков за то, что они избили его в день свадьбы. Молодой человек рассказывает, что вместе с невестой и двумя друзьями прогуливался по парку, когда к ним подошли полицейский и казак и обвинили его в распитии спиртного.

Молодая пара из Сочи требует выяснения справедливости в их деле. По их словам, после предъявления обвинения сотрудником полиции и казаком, жених попросил их показать свои удостоверения. В ответ на это они повалили его на землю, избили и увезли. По дороге Габаев попытался спросить, куда его везут, в ответ на что получил струю в глаза из газового баллончика. По его словам, после этого у него жутко заболели глаза, и он попросил отвезти его в больницу. Врач диагностировал у него «химический ожог глаз», соответствующую справку отдал правоохранителю. После этого Романа Габаева поместили на 14 часов в клетку, в которой царила полная антисанитария. Спустя время состоялся суд, в котором ему не удалось доказать свою невиновность, и ему даже назначили штраф.

Молодой человек делится, что не хочет иметь судимость и уж тем более не собирается спускать с рук такое отношение правоохранителей. Он нанял адвоката и намерен идти дальше. Юрист уже установила, что в деле явные несостыковки. Например, на допросе не присутствовали никто из очевидцев событий, казалось, решение было вынесено даже до начала суда. Кроме этого со стороны правоохранительных органов замечены грубые ошибки. Надеясь на справедливость, пострадавший ожидает следующего заседания.