В Калининградской области трое детей убежали из детского сада и поехали кататься на поезде

3 января из детского сада в Светлогорске Калининградской области пропали три ребенка 3-4 лет. Полиция нашла детей, которые успели сесть в поезд и уехать в Жлобин.

Как сообщают местные СМИ, родители, которые пришли за своими детьми вечером в сад обнаружили, что их малыши пропали. Воспитательница не знала, куда исчезли дети и о произошедшем сразу же сообщили в полицию.

При оперативной операции по поиску пропавших детей полиция сообщила всем сотрудникам региона о случившемся и воспитанников детского сада начали искать. В итоге, детей нашли в поезде, который ехал в Жлобин. Юные воспитанники детского сада сбежали из дошкольного учреждения и успели сесть на поезд.

Дети были обнаружены в дизельном поезде, полиция сопроводила их до Жлобина, где оповестила родителей о нашедшихся «путешественниках». Полиция начала проверки и устанавливает, как воспитатели детского сада допустили побег детей и не смогли уследить за своими воспитанниками. Дети в целости были переданы своим родителям.