В Подмосковье отравились бытовым газом 4 человека. Вся семья из города Мытищи была доставлена в лечебное учреждение.

В Московской области поступил тревожный вызов на станцию скорой медицинской помощи. Стало известно, что есть ряд жертв отравления бытовым газом в одной из квартир Мытищ.

Сообщается, что жилое помещение охватил ядовитый газ, который стал причиной серьезного отравления семьи, состоящей из четырех человек. Среди пострадавших двое несовершеннолетних детей. Специалисты, прибывшие на место инцидента, уже смогли указать точную причину несчастного случая – в неисправном состоянии находилась газовая колонка потребителей.

В настоящее время все пострадавшие доставлены в местное лечебное учреждение, где они проходят ряд восстановительных процедур.

Похожий случай произошел в Сибири. Накануне в Кемерово у троих человек были зафиксированы признаки отравления угарным газом. Проводится проверка.