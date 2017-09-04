В Белгороде мигрант украл у работодателя металлические двери

В Белгороде мигрант совершил кражу на работе, а после больше не стал на нее ходить. Его 32-летний начальник заметил, что с его склада пропали три металлические двери и написал заявление в полицию. В органах уже задержали жителя ближнего зарубежья.

Сотрудники Главного управления МВД по Белгородской области сообщают о происшествии, которое случилось в одном из местных магазинов. Накануне к ним обратился молодой предприниматель, сообщив, что его обокрали. Выяснилось, что какое-то время назад он взял к себе на работу жителя одной из стран ближнего зарубежья. Уже несколько дней он не выходил на свое рабочее место, а на складе пропали несколько дверей, принадлежавших предпринимателю. Он заподозрил работника в краже и обратился к правоохранителям.

В полиции предполагаемого вора нашли, а тот почти сразу признался в содеянном. Сейчас его делом занимаются в Следственном комитете, а позже его передадут в суд для вынесения приговора.