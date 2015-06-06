В Чехии семья отравилась рождественской уткой с марихуаной

В Чехии, в городе Вратимов после рождественского ужина семья попала в больницу с отравлением, причиной стала утка, приправленная марихуаной. Бабушка спутала марихуану с майораном и угостила родных уткой с наркотиками.

Чешские издания сообщают, что семья после рождественского ужина почувствовала тошноту и сильные головные боли. Членов отравившейся семьи доставили в больницу, где врачи установили причину их отравления и рвоты – марихуана, содержащаяся в пище.

Как оказалось, бабушка готовила рождественскую утку и вместо майорана в качестве приправы использовала марихуану. Пожилая женщина по ошибке взяла пакетик с наркотиками, который предназначался другому члену семьи. Полиция установила, что один из членов семьи использовал марихуану для лечебных целей, но законного разрешения или справки от медиков на это он не имел.

По факту обнаружения наркотиков, против мужчины, употреблявшего лечебную марихуану, возбуждено уголовное дело. Поводом для начала разбирательств стало незаконное изготовление запрещенных средств, хранение и употребление наркотиков.