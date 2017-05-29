Этой ночью в Благовещенске горел автомобиль

Сегодня ночью в одном из дворов Благовещенска произошло возгорание транспортного средства. ЧП произошло на улице Василенко.

«До приезда пожарной бригады, авто было полностью объято открытым огнем. В течении нескольких минут спасателями был ликвидирован очаг возгорания. Огонь нанес повреждения автомобилю по всей его площади. Приехавший на место пожарный расчет ликвидировал возможность возгорания рядом стоящих автомобилей»,- проинформировали в пресс-центре ГУ МЧС Российской Федерации в Амурской области. На данный момент идет расследование причин возгорания и ведется поиск злоумышленника сотрудниками правоохранительных органов.