В особняке Клинтонов случился пожар

Появились подробности причин пожара, произошедшего в резиденции Клинтонов накануне днем.

Как сообщает портал TMZ, возгорание, которое случилось в особняке Билла и Хиллари Клинтон неподалеку от города Чаппакуа, случилось не в поместье бывшего главы США, а в жилом помещении, которое находится под контролем Секретной службы Соединенных штатов, специализирующийся на охране политических деятелей.

Пожар произошел на втором этаже и незамедлительно был потушен сотрудниками спецслужб до приезда спасателей. Говорится, что супругов на момент ЧП в поместье не было. О масштабах ущерба не говорится. Жертв и погибших не было.