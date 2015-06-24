Спасенный в Афганистане канадец Бойл взят под стражу

Спасенный в Афганистане канадец Джошуа Бойл взят под стражу. Его обвиняют в ряде преступлений.

Не так давно стала известна развязка истории жителей Канады, которые оказались в плену у боевиков Афганистана. После пятилетнего пребывание на территории этого государства супруги из Канады смогли родить троих детей, а затем их освободили военные Пакистана. По прибытии на Родину глава семейства Джошуа Бойл неожиданно оказался на скамье подсудимых. Ему предъявлены обвинения сразу по нескольким преступным эпизодам, которые произошли за последние несколько месяцев.

В частности, мужчине вменяются обвинения в сексуальных домогательствах, угрозы в адрес других лиц и даже нападения. Всего на столе судьи оказались заявления по пятнадцати фактам, которые необходимо доказать. Бойл 1 января взят официально под сражу и предстанет в скором времени в качестве подсудимого.