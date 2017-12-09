С карты жительницы Барнаула мошенники похитили 150 тысяч рублей

В канун Нового года жительница Барнаула стала жертвой мошенников, активизировавших свои атаки в период праздников. Женщина добровольно отдала злоумышленнику свои личные данные и лишилась 147 000 рублей со своей банковской карты.

Жительница Барнаула обратилась в полицию и рассказала, как стала жертвой мошенника. Она собиралась сдать квартиру и разместила объявление на одном из сайтов. На предложение об аренде откликнулся «потенциальный квартиросъемщик», который позвонил женщине и провернул свою махинацию.

Мошенник обманным путем уговорил женщину подключить его к ее интернет-банкингу. Несмотря на все предупреждения и информацию о мошенниках, жительница Барнаула поверила злоумышленнику и подключила его номер к своей карте. В итоге, мошенник снял с ее карты 147 000 рублей.

Как уже сообщалось, эксперты рассказали о новогодних хакерских атаках. В полиции также напомнили о важности сохранения бдительности. Специалисты-программисты и полицейские акцентируют внимание на том, что личные данные и информацию о картах банков нельзя сообщать ни под каким предлогом.