В Москве на новогодние праздники отравились артисты

По полученной информации, свыше десяти человек обратились в больницу Москвы с симптомами пищевого отравления.

Работники Роспотребнадзора ведут работы по факту случившегося и держат на должном уровне сведения об отравлении артистов, принимавших участие в новогодних выступлениях, состоявшихся возле Колонного зала Дома Союзов.

«Роспотребнадзор сразу после появления сведений о факте отравления одиннадцати человек посетил место работы артистов с целью эпидрасследования, а также предприятие, организовавшее питание»,- проинформировал Роспотребнадзор, предварительно заявив, что количество потерпевших может возрасти. По данным СМИ, тяжело никто не пострадал, в медицинских учреждениях никого из пострадавших на данный момент нет. Эту информацию подтвердил глава Колонного зала Александр Жуков.

«Обычное отравление, причина которого питание артистов непосредственно в своих гримерках и нарушение правил хранения продуктов, которые попадали туда из места приема пищи. Елки будут и дальше, артисты не заразны»,- поделился Жуков с журналистами.