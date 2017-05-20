На Алтае мужчина два месяца истязал любовницу из ревности
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В Алтайском крае мужчина на протяжении двух месяцев истязал сожительницу побоями. Сам подозреваемый аргументирует свое поведение ревностью.
В Горно-Алтайске местный житель в ноябре и декабре 2017 года систематически избивал свою 42-летнюю любовницу. Та предпочитала терпеть истязания, однако после неудавшегося празднования Нового года все-таки решилась обратиться за помощью к правоохранительным органам.
Как отмечает заявительница, ее 52-летний избранник часто появлялся домой в состоянии алкогольного опьянения и набрасывался на нее с кулаками, обвиняя в изменах. Однако потом, проспавшись, патологический ревнивец абсолютно ничего не помнил.
На данный момент полиция проверяет поступившие сведения.