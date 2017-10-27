В Сорочинске в результате отравления угарным газом едва не погиб 2-летний ребенок

В Сорочинске 2-летний ребенок оказался на грани жизни и смерти в результате отравления угарным газом. Медикам чудом удалось спасти малыша.

Сегодня стало известно об инциденте, который едва не закончился настоящей трагедией в Сорочинске, Оренбургской области. В местную больницу привезли ребенка, находящегося без сознания.

Вследствие врачи установили, что 2-летний малыш отравился угарным газом. Мать ребенка полностью признала свою вину. Женщина утверждает, что топила печь в доме, однако рано закрыла заслонку, отчего газ начал поступать в помещение.

К счастью, на данный момент ребенку ничего не угрожает, однако медики утверждают, что малыш, должно быть, родился в рубашке.