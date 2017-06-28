В Кировске пьяный мужчина сломал верхнюю челюсть своей жене

Новогоднее застолье супружеской пары из Кировска закончилось весьма плачевно. Пьяный мужчина избил свою жену и сломал ей верхнюю челюсть.

В районное отделение полиции города Кировск от жителей многоэтажного дома по улице Юбилейной поступило сообщение о пронзительных криках за стенами одной из квартир. Когда правоохранители прибыли на место, то им удалось застать нетрезвого мужчину, избивающего свою супругу. Его сразу же задержали, а женщина была госпитализирована в местную больницу.

Как позже выяснилось, в результате избиения у нее диагностировали перелом верхней челюсти. Мужчина утверждает, что после распития спиртных напитков между ними возник конфликт, и он не смог сдержать своих эмоций.

Против подозреваемого было возбуждено уголовное дело по факту нанесения телесных повреждений средней тяжести. В случае обвинительного приговора следующие три года он может провести в тюрьме.