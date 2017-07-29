Электрички могут идти с опозданием на Белорусском направлении в Москве

Электрички на Белорусском направлении в Москве могут идти с опозданием. Причиной стало задымление пригородного поезда на ст. «Голицино». Причин для беспокойства нет, однако всем пассажирам Белорусского направления придется подкорректировать свой маршрут.

Сообщение о задымлении поступило спасателям сегодня в 16:45 мск. Известно, что происшествие зафиксировано в третьем вагоне поезда, который выезжал из тупика без пассажиров. Пострадавших нет. Машинист поезда жив и здоров.

Однако в МЖД предупредили пассажиров о необходимости корректировки своего маршрута из-за заминок с электричками. На данный момент ситуация стабильна, причины задымления выясняют специалисты.