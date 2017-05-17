В Подмосковье нашли труп неизвестного мужчины. Тело находилось на территории города Балашиха.

В одном из микрорайонов подмосковной Балашихи оперативники обнаружили труп неизвестного мужчины. Об этом сообщают представители правоохранительных органов Московской области.

Инцидент произошел в районе Кучино. В настоящее время на месте событий работают следователи. Они пытаются выяснить личность погибшего, и отчего наступила смерть мужчины. О наличии признаков насильственной смерти ничего не сообщается. Проверка начата.

Ранее сообщалось, что в Московской области в упор расстреляли из травматического оружия жителя Костромы. Мужчину хотели ограбить. Потерпевший несколько дней провел в лечебном учреждении и сейчас идет поиск преступников.