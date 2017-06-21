В Таджикистане четыре человека умерли после дегустации отравленного плова

В Таджикистане большая компания приготовила на новогодний стол казан плова. Однако после дегустации четверо из них скончались, а остальные находятся в больнице с сильнейшим отравлением нитратом натрия.

Новогоднее застолье одной из компаний в городе Худжанда, Таджикистан, закончилось трагедией. В казане приготовленного плова экспертами был обнаружен смертельно опасный яд, нитрат натрия.

Все дегустирующие восточное блюдо оказались в местной больнице, а через некоторое время четверо пострадавших скончались. Среди выживших остался и малолетний ребенок, который получил сильнейшее пищевое отравление.

Как именно нитрат натрия попал в плов пока неизвестно. Правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело.