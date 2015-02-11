В Греции потерпел крушение учебный самолет ВВС. Никто из пилотов не пострадал.

В центральной части Греции 3 января проходили тренировочные полеты местных подразделений военно-воздушных сил. Летчикам необходимо было выполнить разработанную заранее программу полета на учебном одномоторном самолете Т-2.

Через несколько минут полета все пошло не так, как ожидалось. Техническая неисправность застала летчиков врасплох, и спустя минуту самолет рухнул около берегов Пелопоннеса в море. Пилоты смогли вовремя эвакуироваться и не пострадали. Через несколько минут к месту крушения подлетел вертолет и забрал пострадавших пилотов на базу, где они прошли профилактический медицинский осмотр.

Эксперты подтвердили, что основной причиной авиакатастрофы стали внутренние повреждения самолета. Более точные причины укажут после того, как осуществит свою работу специальная комиссия.