В Кургане избили фельдшера «Скорой помощи». На медицинского работника напала родственница больного.

1 января зафиксировано нападение на сотрудника «Скорой помощи» Кургана. Сообщается, что машина со специалистом приехала на вызов от больных, однако все закончилось телесными повреждениями в адрес врача. Фельдшер предложила пациенту продолжить лечение в больнице города, однако с этим категорически была не согласна родственница больного. Она ударила женщину по лицу и отказалась дальше разговаривать о госпитализации.

Пострадавшая уже обратилась за медицинской помощью, а позже обрисовала факты инцидента в заявлении, адресованном сотрудникам правоохранительных органов. Нападения на медицинских работников находятся в компетенции следователей СК РФ по Курганской области, поэтому местную жительницу, позволившую себе ударить фельдшера, может ожидать серьезное наказание.