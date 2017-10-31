Труп питерского пенсионера нашли в квартире

2 января в Выборгском районе Петербурга был найден труп пенсионера. Его нашли в собственной квартире. В ситуации с трупом мужчины 1956 года рождения разбираются правоохранители.

Вчера около 18:00 на проспекте Художников в Санкт-Петербурге был обнаружен труп мужчины 1956 года рождения. По информации правоохранителей, прибывших на место происшествия, на теле мужчины присутствует колото-резаная рана правого подреберья. Стала ли травма причиной смерти мужчины пока не известно.

Сейчас труп находится в морге, где будут названы причины смерти человека. Правоохранители пытаются разобраться с ситуацией. Известно, что пенсионера соседи не видели пару дней.