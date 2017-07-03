Под Челябинском на Новый год умерли дед и его внуки

Под Челябинском на Новый год умерли дед и двое его внуков. Трагедия произошла 1 января в Верхнеуральском районе области.

На Южном Урале зафиксирован ужасный случай, который произошел в квартире 60-летнего жителя Челябинской области. Пожилой мужчина не потушил сигарету и через некоторое время от окурка загорелся диван, а затем пламя охватило и другие вещи в жилом помещении.

Квартира наполнилась ядовитыми продуктами горения и жертвами возгорания стали три человека. В этот же вечер в жилище пенсионера находились малолетние дети - мальчик и девочка. Они отравились угарным газом во сне. Прибывшие на место инцидента пожарные и медики не смогли оперативно помочь пострадавшим. Пришлось только констатировать их смерть.

В настоящее время местные правоохранители проводят мероприятия, в ходе которых будут установлены все обстоятельства трагедии и озвучено процессуальное решение.