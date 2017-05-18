В Кургане из-за короткого замыкания дотла выгорела квартира

В результате короткого замыкания проводки в одном из многоэтажных домов в Кургане произошел пожар. Квартира пострадавших выгорела дотла.

Вечером 1 января в местное управление пожарной службы поступило сообщение о пожаре в Кургане по проспекту Конституции. На место происшествия оперативно выехала бригада спасателей в составе 27 человек и 10 единиц техники. Спустя некоторое время возгорание было полностью ликвидировано, однако квартира практически полностью сгорела.

Как вследствие оказалось, причиной пожара стало короткое замыкание, которое произошло из-за неисправной проводки. Искра от стационарного компьютера стала причиной крупного бедствия.

В результате пожара пострадала пожилая женщина, ей оказана необходимая медицинская помощь.