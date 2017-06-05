Петербурженка сообщила о своем изнасиловании другу

Петербурженка стала жертвой нападения. О собственном изнасиловании девушка сообщила другу по телефону, после чего связь оборвалась. По факту ведется проверка. Житель Санкт-Петербурга сообщил полиции об изнасиловании его сожительницы.

По словам 34-летнего мужчины, в разговоре с девушкой он услышал странные звуки, после чего она ему сообщила о факте собственного изнасилования. Это произошло около 1:00 мск 3 января. Однако жертве не удалось дать координат собственного местонахождения.

Девушка смогла прокричать в трубку об опасности, после чего связь с ней была прервана. Молодой человек, сообщивший о преступлении, рассказал, что за пару часов до инцидента его знакомая находилась возле Исаакиевского собора. На данный момент правоохранители проводят служебную проверку.

Нюансы дела держат в секрете.