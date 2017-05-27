Житель Кузбасса собирал коноплю из-за скуки

Житель Кузбасса собирал на поле коноплю, потому что ему стало скучно. Такие сведения предоставляет источник в СМИ со ссылкой на представителя Главного управления МВД по Кемеровской области.

Речь идет о мужчине, который ранее уже отбывал наказание за уголовное преступление. В определенный день к нему пришел полицейский с целью проверить, какой образ жизни он теперь ведет. Правоохранитель звал его возле дома, в котором тот прописан, однако он не вышел. Тогда представитель правоохранительных органов спросил жителей соседних домов, куда мог пойти бывший заключенный. Они ответили, что видели, как тот шел в сторону поля, которое находится недалеко.

Когда сотрудник полиции пришел на указанное место, он застал мужчину за делом, из-за которого ранее тот привлекался к уголовной ответственности. На поле мужчина собирал дикую коноплю. За данное правонарушение в его отношении снова возбудили уголовное дело.