В Чувашии предотвратили массовую драку и задержали 72 человека. Инцидент произошел в сельской местности 2 января.

Правоохранительные органы Чувашской республики среагировали на тревожные сигналы из Вурнарского района российского региона. Очевидцы сообщили, что назревала массовая драка, в которой могли принять участие более семидесяти человек, однако это удалось предотвратить.

Сообщается, что молодые мужчины в возрасте от восемнадцати до тридцати лет собрались на главной площади поселка и решили разобраться по-мужски после возникшего конфликта в сельском клубе. В МВД Чувашии пояснили, что главными зачинщиками стали два молодых человека. Что стало причиной конфликтных действий, пока не сообщается. В результате в отделение полиции для разбирательства были доставлены 72 человека.