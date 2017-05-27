В Амурской области мужчина атаковал почтовые ящики дома в Благовещенске

В Амурской области зафиксирован акт вандализма. Сотрудники полиции сообщают, что у них в распоряжении есть видеозапись с камер наблюдений, на которой запечатлено, как мужчина с силой ударил по почтовым ящикам в подъезде одного из домов Благовещенска.

Записи с камер обозначены датой «1 января 2018 года». Сотрудники МВД по Амурской области сообщают, что инцидент произошел в одном из многоэтажных домов на улице Василенко. В первый день месяца мужчина, который одет в черную куртку, шапку такого же цвета и синие джинсы вышел из лифта, но не повернул в сторону выхода. Вместо этого он пошел быстрым шагом в сторону ящиков для почты и с силой ударил по ним несколько раз. Потом, не делая перерыва, мужчина направился на выход.

В социальных сетях видеоролик вызвал бурную реакцию зрителей. Они обсуждали, чем могло быть вызвано такое поведение. Некоторые говорят, что мужчина с виду вполне адекватный и не понимают его поступка, хотя после добавляют, что такие же «нормальные» живут в каждом подъезде. Жильцы же дома высказали свое недовольство по этому поводу.