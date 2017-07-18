На Камчатке крупный вулкан выбросил столб пепла

На камчатском полуострове один из наиболее высоких вулканов на Евразийском континенте Ключевской, возраст которого составляет более 6000 лет, накануне выбросил шестикилометровый столб пепла. Информирует Камчатская группа, наблюдающая за вулканами.

"Ключевской вулкан изверг в окружающую среду столб пепла, высота которого составляла до шести тысяч километров. Облако пыли разнеслось примерно в сорока километрах на восток от вулкана",-сообщается в заметке.

Информация о случившемся появилась на официальном источнике Главного управления МЧС по Камчатскому краю. Учитывая сложившиеся погодные условия, облако из вулканического пепла распространилось на сорок километров в восточном и юго-восточном направлениях от вулкана.

Дополнительно отметили, что маршрутов авиалайнеров в данном регионе нет. Данному вулкану был назначен "оранжевый код" авиационной опасности.